Москва1 авгВести.В Иркутской области на станции Подкаменная с рельсов сошел мотовоз. Обошлось без пострадавших, сумма ущерба устанавливается. Об этом сообщает Восточное МСУТ СК России.
Инцидент произошел утром 1 августа, в субботу.
На главном пути станции Подкаменная Восточно-Сибирской железной дороги произошел сход мотовоза одной колесной парой без опрокидывания. В настоящее время движение восстановленоговорится в сообщении ведомства
Причины случившегося выясняются. Проводится проверка в части соблюдения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.