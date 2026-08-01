Мотовоз сошел с рельсов на станции Подкаменная в Иркутской области

В Иркутской области с рельсов сошел мотовоз Мотовоз сошел с рельсов на станции Подкаменная в Иркутской области

Москва1 авг Вести.В Иркутской области на станции Подкаменная с рельсов сошел мотовоз. Обошлось без пострадавших, сумма ущерба устанавливается. Об этом сообщает Восточное МСУТ СК России.

Инцидент произошел утром 1 августа, в субботу.

На главном пути станции Подкаменная Восточно-Сибирской железной дороги произошел сход мотовоза одной колесной парой без опрокидывания. В настоящее время движение восстановлено говорится в сообщении ведомства

Причины случившегося выясняются. Проводится проверка в части соблюдения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.