На станции Новые Полянки в Мордовии произошел сход грузовых вагонов

Из-за схода вагонов на станции в Мордовии задержан пассажирский поезд На станции Новые Полянки в Мордовии произошел сход грузовых вагонов

Москва1 окт Вести.Днем в четверг, 1 октября, на станции Новые Полянки Куйбышевской железной дороги в Мордовии произошел сход вагонов, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, с рельсов сошли семь порожних грузовых вагонов.

Из-за схода произошла задержка движения пассажирского поезда №309 сообщением Воркута – Адлер на 2 часа 50 минут. В настоящее время движение поездов восстановлено говорится в заявлении прокуратуры, опубликованном в MAX

В результате происшествия никто не пострадал, устанавливаются обстоятельства и причины ЧП, проверка проводится Мордовской транспортной прокуратурой.