Москва1 октВести.В Мордовии задержали один пассажирский поезд дальнего следования после схода с рельсов тепловоза и девяти вагонов грузового состава. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по республике.
Задержан один пассажирский поезд дальнего следованияговорится в публикации
Инцидент произошел на станции Новые Полянки в городском округе Саранск днем 1 октября. Тепловоз и два вагона опрокинулись, повреждена опора контактной сети.
В результате ЧП никто не пострадал.
В настоящее время ведутся восстановительные работы – вагоны возвращают на рельсы, контактную сеть ремонтируют.