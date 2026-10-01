В Мордовии после схода грузового состава задержан пассажирский поезд

В Мордовии из-за схода вагонов с рельсов задержали пассажирский поезд В Мордовии после схода грузового состава задержан пассажирский поезд

Москва1 окт Вести.В Мордовии задержали один пассажирский поезд дальнего следования после схода с рельсов тепловоза и девяти вагонов грузового состава. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по республике.

Задержан один пассажирский поезд дальнего следования говорится в публикации

Инцидент произошел на станции Новые Полянки в городском округе Саранск днем 1 октября. Тепловоз и два вагона опрокинулись, повреждена опора контактной сети.

В результате ЧП никто не пострадал.

В настоящее время ведутся восстановительные работы – вагоны возвращают на рельсы, контактную сеть ремонтируют.