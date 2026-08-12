Задержан пассажирский поезд Владивосток – Москва, он опаздывает на 6 часов

РЖД: пассажирский поезд Владивосток – Москва следует с опозданием в 6 часов Задержан пассажирский поезд Владивосток – Москва, он опаздывает на 6 часов

Москва12 авг Вести.На Восточно-Сибирской железной дороге задержан пассажирский поезд №1 сообщением Владивосток – Москва. Об этом сообщает пресс-служба регионального филиала РЖД. Как уточняется, состав следует с опозданием по техническим причинам.

В настоящее время состав следует по маршруту с опозданием 5 часов 48 минут. отметила пресс-служба регионального филиала РЖД в мессенджере МАХ

Пассажиры обеспечены питанием и питьевой водой. Сейчас железнодорожники предпринимают все необходимые меры для включения опаздывающего поезда в расписание.