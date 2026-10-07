Минздрав Приморья: пострадавший при обрушении породы на руднике получил ушибы

Рабочий, пострадавший при обрушении на руднике в Приморье, отделался ушибами Минздрав Приморья: пострадавший при обрушении породы на руднике получил ушибы

Москва7 окт Вести.Пострадавший в Приморском крае при обрушении породы на руднике "Восточный" получил ушибы. Об этом сообщил Минздрав региона.

Пострадавший при обрушении породы на руднике "Восточный" ночью бригадой скорой помощи был доставлен в Красноармейскую центральную районную больницу. Мужчина отделался ушибами, его состояние не вызывает опасений говорится в канале министерства на платформе MAX

ЧП произошло вечером 6 октября, во вторник, в поселке городского типа Восток. В это время в шахте находились 22 человека. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.