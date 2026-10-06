Москва6 октВести.В Приморском крае на руднике "Восточный" произошло обрушение породы, в результате травмы получил один человек. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Один человек пострадал при обрушении породы на руднике в Приморском крае… Обрушение случилось на руднике "Восточный". В момент происшествия под землей находились 20 человекговорится в сообщении СМИ в мессенджере МАХ
Подробности о состоянии пострадавшего не приводятся. Официальной информации о случившемся пока нет.