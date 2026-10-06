Один человек пострадал при обрушении породы на руднике "Восточный" в Приморье

Обрушение породы произошло на руднике "Восточный" в Приморье, есть пострадавший Один человек пострадал при обрушении породы на руднике "Восточный" в Приморье

Москва6 окт Вести.В Приморском крае на руднике "Восточный" произошло обрушение породы, в результате травмы получил один человек. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Один человек пострадал при обрушении породы на руднике в Приморском крае… Обрушение случилось на руднике "Восточный". В момент происшествия под землей находились 20 человек говорится в сообщении СМИ в мессенджере МАХ

Подробности о состоянии пострадавшего не приводятся. Официальной информации о случившемся пока нет.