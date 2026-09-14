Мост обрушился после проезда лесовоза в Пожарском округе Приморья В Приморье обрушился мост из-за проезда лесовоза

Москва14 сен Вести.В Пожарском округе Приморья произошло обрушение моста после проезда по нему лесовоза. Об этом сообщили в региональном Минтрансе, передает РИА Новости.

Транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушено.

По кадрам в соцсетях видно, что конструкция провалилась, по мосту от села Соболиный проехать нельзя.

По предварительной информации, причиной обрушения моста стал проезд лесовоза отмечается в сообщении

Мост построили лесозаготовительные организации для нужд лесовозного транспорта. Данный мост не относится к основному маршруту, обеспечивающему транспортное сообщение с селом Соболиный.