Москва14 сенВести.В Пожарском округе Приморья произошло обрушение моста после проезда по нему лесовоза. Об этом сообщили в региональном Минтрансе, передает РИА Новости.
Транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушено.
По кадрам в соцсетях видно, что конструкция провалилась, по мосту от села Соболиный проехать нельзя.
По предварительной информации, причиной обрушения моста стал проезд лесовозаотмечается в сообщении
Мост построили лесозаготовительные организации для нужд лесовозного транспорта. Данный мост не относится к основному маршруту, обеспечивающему транспортное сообщение с селом Соболиный.