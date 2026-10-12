На Камчатке пострадали работники двух золотодобывающих предприятий

Два человека пострадали при добыче золота на Камчатке На Камчатке пострадали работники двух золотодобывающих предприятий

Москва12 окт Вести.Прокуратура Быстринского района начала проверку после двух инцидентов с работниками золоторудных предприятий, сообщили в прокуратуре Камчатки.

Уточняется, что оба происшествия случились в минувшую субботу, 10 октября.

43-летний мужчина при выполнении работ на производственном участке оступился и упал с высоты 12 метров говорится в заявлении ведомства, опубликованном в MAX

Кроме того, 45-летний работник другого предприятия на территории месторождения поскользнулся на наледи и упал.

В результате оба пострадавших получили переломы бедренных костей, им потребовалась госпитализация.

В ходе разбирательства будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда, организации безопасных условий работы и исполнению работодателями соответствующих обязанностей.