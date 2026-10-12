Москва12 октВести.Прокуратура Быстринского района начала проверку после двух инцидентов с работниками золоторудных предприятий, сообщили в прокуратуре Камчатки.
Уточняется, что оба происшествия случились в минувшую субботу, 10 октября.
43-летний мужчина при выполнении работ на производственном участке оступился и упал с высоты 12 метровговорится в заявлении ведомства, опубликованном в MAX
Кроме того, 45-летний работник другого предприятия на территории месторождения поскользнулся на наледи и упал.
В результате оба пострадавших получили переломы бедренных костей, им потребовалась госпитализация.
В ходе разбирательства будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда, организации безопасных условий работы и исполнению работодателями соответствующих обязанностей.