Москва12 октВести.Прокуратура Быстринского района начала проверку после двух инцидентов с работниками золоторудных предприятий, сообщили в прокуратуре Камчатки.

Уточняется, что оба происшествия случились в минувшую субботу, 10 октября.

43-летний мужчина при выполнении работ на производственном участке оступился и упал с высоты 12 метров

говорится в заявлении ведомства, опубликованном в MAX

Кроме того, 45-летний работник другого предприятия на территории месторождения поскользнулся на наледи и упал.

В результате оба пострадавших получили переломы бедренных костей, им потребовалась госпитализация.

В ходе разбирательства будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда, организации безопасных условий работы и исполнению работодателями соответствующих обязанностей.