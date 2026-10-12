Москва12 октВести.Камчатская прокуратура расследует инцидент с мужчиной, который упал с высоты 12 метров на золоторудном предприятии в Быстринском округе, следует из пресс-релиза надзорного ведомства.
По предварительным данным, 10 октября текущего года 43-летний мужчина при выполнении работ на производственном участке оступился и упал с высоты 12 метровговорится в пресс-релизе
Как уточнили правоохранители, в тот же день произошел похожий инцидент, но уже на другом предприятии. Мужчина поскользнулся на наледи и упал на территории месторождения. Оба пострадавших получили переломы бедренных костей и были госпитализированы.
Ранее на стройке в Ленинградской области рабочий упал с высоты 5-го этажа. Он скончался на месте.