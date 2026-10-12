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На Камчатке мужчина получил переломы после падения с высоты 12 этажа

На Камчатке рабочий пострадал после падения с высоты 12 этажа На Камчатке мужчина получил переломы после падения с высоты 12 этажа

Москва12 окт Вести.Камчатская прокуратура расследует инцидент с мужчиной, который упал с высоты 12 метров на золоторудном предприятии в Быстринском округе, следует из пресс-релиза надзорного ведомства​​​.

По предварительным данным, 10 октября текущего года 43-летний мужчина при выполнении работ на производственном участке оступился и упал с высоты 12 метров говорится в пресс-релизе

Как уточнили правоохранители, в тот же день произошел похожий инцидент, но уже на другом предприятии. Мужчина поскользнулся на наледи и упал на территории месторождения. Оба пострадавших получили переломы бедренных костей и были госпитализированы.

Ранее на стройке в Ленинградской области рабочий упал с высоты 5-го этажа. Он скончался на месте.