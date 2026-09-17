Москва17 сенВести.Следователи Всеволожского района Ленинградской области разбираются в обстоятельствах гибели рабочего при падении с высоты, сообщает региональный главк СК России.
Следственным отделом по городу Всеволожску СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)отмечается в публикации
По данным следствия, 15 сентября на строительстве многоквартирного дома в деревне Новосергиевка Всеволожского района с высоты 5-го пятого этажа упал 21-летний рабочий. Он скончался на месте.
Следователи устанавливают все происшествия, а также лиц, ответственных за организацию и соблюдение требований безопасности при проведении строительных работ.