На стройке в Ленинградской области погиб рабочий, возбуждено уголовное дело

На стройке в Ленинградской области рабочий упал с высоты 5-го этажа и погиб На стройке в Ленинградской области погиб рабочий, возбуждено уголовное дело

Москва17 сен Вести.Следователи Всеволожского района Ленинградской области разбираются в обстоятельствах гибели рабочего при падении с высоты, сообщает региональный главк СК России.

Следственным отделом по городу Всеволожску СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) отмечается в публикации

По данным следствия, 15 сентября на строительстве многоквартирного дома в деревне Новосергиевка Всеволожского района с высоты 5-го пятого этажа упал 21-летний рабочий. Он скончался на месте.

Следователи устанавливают все происшествия, а также лиц, ответственных за организацию и соблюдение требований безопасности при проведении строительных работ.