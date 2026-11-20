На Кубани полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины на перегоне На Кубани мужчина погиб на железнодорожном перегоне, начата проверка

Москва20 ноя Вести.Транспортные полицейские устанавливают обстоятельства смертельного травмирования мужчины на железнодорожном перегоне Протока – Полтавская в Краснодарском крае.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть линейного отделения полиции на станции Крымская. По предварительной информации, 19 ноября в 11.30 на перегоне Протока – Полтавская мужчина, который шел между путями, получил смертельные травмы от шедшего грузового поезда. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Новороссийского линейного отдела МВД РФ на транспорте.

Установлено, что машинист локомотива, заметив человека, находившегося между путями, неоднократно подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Однако из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось. В результате происшествия был смертельно травмирован 51-летний уроженец Астраханской области сообщила пресс-служба УТ МВД РФ по ЮФО в MAX

Проводится проверка, по результатам которой материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.