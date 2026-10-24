В Новосибирской области устанавливают обстоятельства ЧП на железной дороге В Новосибирской области мужчина травмирован на железной дороге, начата проверка

Москва24 окт Вести.В Новосибирской области следователи СК проводят доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта по факту травмирования мужчины на железной дороге. Об этом Восточное МСУТ СК России сообщает в MAX.

По предварительной информации, 23 октября на остановочной платформе "Льнозавод" Западно-Сибирской железной дороги в Тогучинском районе 66-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в непосредственной близости от железной дороги и не заметил приближающегося состава. В результате он был травмирован грузовым поездом.

Столкновения избежать не удалось, пострадавший госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь говорится в сообщении

Проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются детали и причины произошедшего. После завершения проверки будет принято процессуальное решение.