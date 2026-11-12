После удара поезда в Нижегородской области мужчину отбросило на 50 метров СК показал гибель мужчины, сбитого экспрессом Нижний Новгород — Москва

Москва12 ноя Вести.Пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ обнародовала кадры трагического инцидента на станции Доскинов Нижегородской области.

По данным ведомства, накануне, 11 ноября, 46-летний мужчина, который спешил на работу, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и попытался перейти железнодорожные пути.

Результат — смертельные травмы, мужчину отбросило на 50 метров от места столкновения говорится в заявлении ведомства в MAX

В настоящее время по факту ЧП проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.