Москва12 нояВести.Пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ обнародовала кадры трагического инцидента на станции Доскинов Нижегородской области.
По данным ведомства, накануне, 11 ноября, 46-летний мужчина, который спешил на работу, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и попытался перейти железнодорожные пути.
Результат — смертельные травмы, мужчину отбросило на 50 метров от места столкновенияговорится в заявлении ведомства в MAX
В настоящее время по факту ЧП проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.