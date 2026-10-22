Неуправляемый троллейбус сбил своего водителя в Нижегородской области

В Нижегородской области троллейбус переехал своего водителя Неуправляемый троллейбус сбил своего водителя в Нижегородской области

Москва22 окт Вести.В Дзержинске неисправный троллейбус сбил своего водителя и переехал ему ноги, мужчина получил тяжелые травмы, сообщили в Гострудинспекции Нижегородской области.

Несчастный случай произошел днем 21 октября на улице Грибоедова. По данным ведомства, водитель троллейбуса №4 заметил, что у него стала проваливаться пусковая педаль. Он высадил пассажиров и решил устранить неисправность, подойдя к троллейбусу спереди.

При осмотре, работник произвел внешнее воздействие на пусковую педаль. Троллейбус тронулся, сшиб водителя и проехал передним правым колесом ему по ноге говорится в сообщении

В результате мужчина получил открытые переломы и множественные ссадины. Ему диагностирован тяжелый производственный травматизм.

По факту произошедшего организовано расследование, добавили в Гострудинспекции.