Мужчина в наушниках погиб под поездом в Новосибирской области

В Новосибирской области мужчина не услышал приближение поезда и погиб Мужчина в наушниках погиб под поездом в Новосибирской области

Москва18 ноя Вести.В Новосибирской области выясняют обстоятельства гибели мужчины, который попал под колеса грузового поезда, организована проверка. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

По данным ведомства, трагический инцидент произошел днем 18 ноября на станции Ипподром Западно-Сибирской железной дороги.

Грузовым поездом был смертельно травмирован мужчина, который переходил железнодорожные пути в наушниках и не услышал приближающегося состава. Столкновения избежать не удалось, от полученных травм пострадавший скончался на месте говорится в сообщении

По факту произошедшего организована проверка о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.