Москва18 нояВести.В Новосибирской области выясняют обстоятельства гибели мужчины, который попал под колеса грузового поезда, организована проверка. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.
По данным ведомства, трагический инцидент произошел днем 18 ноября на станции Ипподром Западно-Сибирской железной дороги.
Грузовым поездом был смертельно травмирован мужчина, который переходил железнодорожные пути в наушниках и не услышал приближающегося состава. Столкновения избежать не удалось, от полученных травм пострадавший скончался на местеговорится в сообщении
По факту произошедшего организована проверка о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.