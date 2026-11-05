Женщина погибла под поездом в Новосибирской области Поезд насмерть сбил женщину в Новосибирской области

Москва5 ноя Вести.В Новосибирской области организована проверка по факту гибели женщины на железной дороге, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении СКР.

По данным ведомства, вечером 4 ноября грузовой поезд насмерть сбил 54-летнюю женщину, которая переходила железнодорожные пути перед приближающимся составом.

Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) говорится в сообщении

В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, причины произошедшего устанавливаются.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.