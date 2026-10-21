Москва21 октВести.Вблизи железнодорожной станции Лянгасово Кировской области поезд нанес смертельные травмы женщине. Начата проверка, сообщает Центральное МСУТ СК России.
Трагедия произошла вечером 18 октября. Под железнодорожный транспорт попала женщина 1949 года рождения.
Несмотря на принятые меры, машинисту предотвратить травмирование не удалось. Пострадавшая в результате наезда получила травмы и скончаласьнаписано в канале СК
Сотрудниками СК устанавливаются обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие этому. Проверка ведется по ст. 263 УК РФ.