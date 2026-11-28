Москва28 нояВести.В Советском районе Новосибирска на железнодорожном переезде поезд врезался в легковой автомобиль. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура на платформе MAX.
Отмечается, что инцидент произошел на переезде у станции Сеятель Западно-Сибирской железной дороги в субботу, 28 ноября.
Сегодня в Советском районе города Новосибирска на железнодорожном переезде на путях необщего пользования, примыкающих к станции Сеятель Западно-Сибирской железной дороги, произошло столкновение локомотива с легковым автомобилемговорится в публикации
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Выясняются все обстоятельства случившегося.
Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку. Специалисты оценят, как соблюдались требования безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.