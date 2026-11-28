Поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Советском районе Новосибирска

В Новосибирске поезд врезался в легковушку на железнодорожном переезде Поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Советском районе Новосибирска

Москва28 ноя Вести.В Советском районе Новосибирска на железнодорожном переезде поезд врезался в легковой автомобиль. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура на платформе MAX.

Отмечается, что инцидент произошел на переезде у станции Сеятель Западно-Сибирской железной дороги в субботу, 28 ноября.

Сегодня в Советском районе города Новосибирска на железнодорожном переезде на путях необщего пользования, примыкающих к станции Сеятель Западно-Сибирской железной дороги, произошло столкновение локомотива с легковым автомобилем говорится в публикации

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Выясняются все обстоятельства случившегося.

Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку. Специалисты оценят, как соблюдались требования безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.