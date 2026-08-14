После ДТП под Анапой, где столкнулись поезд и автомобиль, организована проверка

Прокуратура организовала проверку после ДТП поезда и автомобиля под Анапой После ДТП под Анапой, где столкнулись поезд и автомобиль, организована проверка

Москва14 авг Вести.В Краснодарском крае организована проверка в результате произошедшего смертельного ДТП с участием пассажирского поезда и легкового автомобиля. Об этом говорится в сообщении Южной транспортной прокуратуры.

Вечером пятницы на железнодорожном переезде у станции Гостагаевская машина столкнулась с поездом. Погиб водитель легковушки.

Новороссийской транспортной прокуратурой проверяется исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта написано в публикации

Согласно предварительной информации, водитель Kia Rio, житель Республики Крым, выехал на железнодорожное полотно на запрещающий сигнал. В этот момент к переезду приблизился поезд Анапа – Москва.