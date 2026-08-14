Москва14 авгВести.В Краснодарском крае организована проверка в результате произошедшего смертельного ДТП с участием пассажирского поезда и легкового автомобиля. Об этом говорится в сообщении Южной транспортной прокуратуры.
Вечером пятницы на железнодорожном переезде у станции Гостагаевская машина столкнулась с поездом. Погиб водитель легковушки.
Новороссийской транспортной прокуратурой проверяется исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспортанаписано в публикации
Согласно предварительной информации, водитель Kia Rio, житель Республики Крым, выехал на железнодорожное полотно на запрещающий сигнал. В этот момент к переезду приблизился поезд Анапа – Москва.