Москва14 авгВести.В городе Анапе Краснодарского края в результате столкновения легкового автомобиля и пассажирского поезда погиб один человек. Об этом сообщает полиция региона.
Ранее сообщалось, что ДТП случилось в районе хутора Нижняя Гостагайка.
По предварительным данным, водитель Kia Rio выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал и в машину врезался поезд Анапа – Москва. Среди его пассажиров пострадавших нет.
Водитель с травмами различной степени тяжести был доставлен в ЦРБ Анапы, где впоследствии скончалсянаписано в канале полиции
Погибшим был житель Республики Крым 1954 года рождения.