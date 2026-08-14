Под Анапой при ДТП автомобиля и поезда скончался один человек

Водитель легковушки погиб в результате столкновения с поездом под Анапой Под Анапой при ДТП автомобиля и поезда скончался один человек

Москва14 авг Вести.В городе Анапе Краснодарского края в результате столкновения легкового автомобиля и пассажирского поезда погиб один человек. Об этом сообщает полиция региона.

Ранее сообщалось, что ДТП случилось в районе хутора Нижняя Гостагайка.

По предварительным данным, водитель Kia Rio выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал и в машину врезался поезд Анапа – Москва. Среди его пассажиров пострадавших нет.

Водитель с травмами различной степени тяжести был доставлен в ЦРБ Анапы, где впоследствии скончался написано в канале полиции

Погибшим был житель Республики Крым 1954 года рождения.