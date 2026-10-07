Прокуратура Пермского края проводит проверку после появления провала на дороге Провал на дороге: прокуратура Пермского края оценит действия ответственных

Москва7 окт Вести.В Пермском крае прокуратура организовала проверку по факту повреждения дорожного полотна на автодороге Полазна – Чусовой из-за карстового провала, сообщает пресс-служба ведомства

Движение транспорта на данном участке дороги пришлось остановить, так как провал, образовавшийся на 19-м километре трассы, довольно большой.

Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения, в том числе даст оценку действиям (бездействию) ответственных лиц за организацию содержания автомобильной дороги говорится в сообщении

Также на контроле ведомства находится вопрос соблюдения прав граждан на доступность транспортного обслуживания.