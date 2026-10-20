В Приморье частично обрушился мост на автомобильной дороге, начата проверка

В Приморье произошло частичное обрушение моста на автомобильной дороге В Приморье частично обрушился мост на автомобильной дороге, начата проверка

Москва20 окт Вести.Приморская прокуратура проводит проверку по факту частичного обрушения моста на автомобильной дороге Корниловка – Шекляево. Об этом в MAX сообщает региональная прокуратура.

Как установлено, 20 октября 2026 года в Анучинском муниципальном округе на 5-м километре автомобильной дороги Корниловка - Шекляево частично обрушились плиты мостового сооружения.

Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства при содержании и эксплуатации мостового сооружения, а также действиям ответственных должностных лиц говорится в сообщении

Прокурор Анучинского района Алексей Тимченко выехал на место происшествия для координации действий экстренных служб. Ход восстановительных работ и обеспечение транспортной доступности населенного пункта находятся контролирует надзорное ведомство.