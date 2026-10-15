Москва15 октВести.Сотрудники прокуратуры взяли на контроль устранение последствий непогоды в Партизанском округе Приморья, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Уточняется, что обильные осадки стали причиной частичного затопления автомобильного переезда, расположенного на 22 километре трассы Сергеевка - Молчановка - Слинкино – Партизан.
Кроме того, размыт временный объезд через реку Анучинку на 32 километре трассы.
В результате ограничено транспортное сообщение с населенными пунктами Слинкино и Романовский Ключговорится в заявлении прокуратуры Приморья в MAX
Также в Слинкино и Романовском Ключе нарушено электроснабжение, это произошло в результате обрыва линии электропередачи.