Прокуратура взяла на контроль ситуацию с затоплением трассы в Приморье

Из-за непогоды в Приморье затопило участок трассы Прокуратура взяла на контроль ситуацию с затоплением трассы в Приморье

Москва15 окт Вести.Сотрудники прокуратуры взяли на контроль устранение последствий непогоды в Партизанском округе Приморья, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Уточняется, что обильные осадки стали причиной частичного затопления автомобильного переезда, расположенного на 22 километре трассы Сергеевка - Молчановка - Слинкино – Партизан.

Кроме того, размыт временный объезд через реку Анучинку на 32 километре трассы.

В результате ограничено транспортное сообщение с населенными пунктами Слинкино и Романовский Ключ говорится в заявлении прокуратуры Приморья в MAX

Также в Слинкино и Романовском Ключе нарушено электроснабжение, это произошло в результате обрыва линии электропередачи.