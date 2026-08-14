Проезд к пяти поселкам в Приамурье перекрыт из-за паводка

В Приамурье пять поселков и сел остались без транспортного сообщения Проезд к пяти поселкам в Приамурье перекрыт из-за паводка

Москва14 авг Вести.Пять населенных пунктов в Амурской области остались без транспортного сообщения из-за подтопления трех участков автомобильных дорог. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Из-за обильных осадков вода из реки Амур вышла на дорожное полотно на участке автомобильной дороги Игнашино – Ерофей Павлович Сковородинского муниципального округа. Проезд возможен на технике высокой проходимости.

В Селемджинском районе из-за подъема уровня воды в реке Большой Караурак и ручья Сипкан произошел размыв дорожного полотна автодороги местного значения сообщением Введеновка – Февральск – Экимчан. Проезд невозможен, без транспортного сообщения остались 5 населенных пунктов: пгт Экимчан и Токур, село Ивановское, посёлки Златоустовск и Ольгинск говорится в сообщении

В МЧС отметили, что ситуация находится на контроле местных властей и оперативных служб.