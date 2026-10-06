Москва6 октВести.В Татарстане прокуратура начала проверку по факту обрушения надземного перехода на трассу вблизи села Кощаково. Об этом сообщили в надзорном ведомстве республики.
Дорожный инцидент произошел днем 6 октября в Пестречинском районе.
Надзорное ведомство даст оценку действиям лиц, ответственных за содержание объекта дорожной инфраструктуры, и при наличии к тому оснований примет решение о принятии мер прокурорского реагированиясказано в сообщении
Причиной обрушения конструкции мог стать самосвал, который ехал с поднятым кузовом. Предварительно, пострадали два человека.