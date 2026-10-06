Прокуратура начала проверку после обрушения надземного перехода в Татарстане

После обрушения надземного перехода в Татарстане организована проверка Прокуратура начала проверку после обрушения надземного перехода в Татарстане

Москва6 окт Вести.В Татарстане прокуратура начала проверку по факту обрушения надземного перехода на трассу вблизи села Кощаково. Об этом сообщили в надзорном ведомстве республики.

Дорожный инцидент произошел днем 6 октября в Пестречинском районе.

Надзорное ведомство даст оценку действиям лиц, ответственных за содержание объекта дорожной инфраструктуры, и при наличии к тому оснований примет решение о принятии мер прокурорского реагирования сказано в сообщении

Причиной обрушения конструкции мог стать самосвал, который ехал с поднятым кузовом. Предварительно, пострадали два человека.