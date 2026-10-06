МЧС Татарстана показало кадры обрушившегося наземного перехода после ДТП с грузо

Появилось видео с обрушением наземного перехода в Татарстане МЧС Татарстана показало кадры обрушившегося наземного перехода после ДТП с грузо

Москва6 окт Вести.Появились первые кадры с места обрушения наземного пешеходного перехода в селе Кощаково в Татарстане. Их показало республиканское МЧС России.

На видео показано место падения конструкции. По предварительным данным, она рухнула на шоссе после того, как в нее врезался грузовой автомобиль.

Опора не выдержала удара и упала на дорожное полотно.

Ранее также сообщалось, что в результате инцидента пострадали два человека. Это водитель и пассажир грузовика.

На месте происшествия парализовано движение, организован объезд.