Москва6 октВести.Появились первые кадры с места обрушения наземного пешеходного перехода в селе Кощаково в Татарстане. Их показало республиканское МЧС России.
На видео показано место падения конструкции. По предварительным данным, она рухнула на шоссе после того, как в нее врезался грузовой автомобиль.
Опора не выдержала удара и упала на дорожное полотно.
Ранее также сообщалось, что в результате инцидента пострадали два человека. Это водитель и пассажир грузовика.
На месте происшествия парализовано движение, организован объезд.