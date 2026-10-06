В Татарстане перекрыли движение на трассе, где рухнул пешеходный переход На трассе Казань – Шемордан перекрыто движение после обрушения перехода

Москва6 окт Вести.На трассе Казань – Шемордан в Татарстане было перекрыто движение автотранспорта в связи с крушением пролета пешеходного перехода. Об этом сообщает ИС "Вести".

Ранее сообщалось, что после столкновения грузовика с переходом конструкция для пешеходов обрушилась. Инцидент произошел в районе села Старое Кощаково.

Водителям рекомендуется выбирать пути объезда. В частности, тем, кто едет из столицы РТ, предлагается ехать через село Кулаево и Пестрецы, после чего возвращаться на трассу Казань – Шемордан.

В настоящее время рухнувший пролет длиной в 40, 3 метра демонтируют. Он был построен в 2021 году.