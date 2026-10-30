В Татарстане открыли движение на трассе М12, перекрытое из-за ДТП с грузовиком

Движение на трассе М-12 в Татарстане, перекрытое из-за ДТП с грузовиком, открыто В Татарстане открыли движение на трассе М12, перекрытое из-за ДТП с грузовиком

Москва30 окт Вести.Движение на трассе "Восток" в Мензелинском районе Татарстана, временно ограниченное из-за крупной аварии с грузовиком, восстановлено, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана в MAX.

ДТП произошло на 1088-м километре трассы М-12.

Движение восстановлено сказано в публикации

Ранее в Госавтоинспекции сообщили, что 60-летний водитель автомобиля Scania не справился с управлением, из-за чего большегруз опрокинулся.

В результате движение в направлении Уфы оказалось полностью перекрыто. Мужчина был доставлен в больницу.