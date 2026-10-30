Москва30 октВести.Движение на трассе "Восток" в Мензелинском районе Татарстана, временно ограниченное из-за крупной аварии с грузовиком, восстановлено, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана в MAX.
ДТП произошло на 1088-м километре трассы М-12.
Движение восстановленосказано в публикации
Ранее в Госавтоинспекции сообщили, что 60-летний водитель автомобиля Scania не справился с управлением, из-за чего большегруз опрокинулся.
В результате движение в направлении Уфы оказалось полностью перекрыто. Мужчина был доставлен в больницу.