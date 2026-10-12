В Чувашии на трассе М-7 опрокинулась цистерна с битумом

На трассе в Чувашии опрокинулась цистерна с жидким битумом В Чувашии на трассе М-7 опрокинулась цистерна с битумом

Москва12 окт Вести.В Чувашии на трассе опрокинулась цистерна с жидким битумом. Об этом сообщила Госавтоинспекция республики на платформе MAX.

Отмечается, что инцидент произошел на 728 километре автодороги М-7 "Волга" у деревни Уразметево Козловского округа 12 октября. По предварительным данным, водитель большегруза, направлявшегося из Уфы, выехал на встречку, потерял контроль над машиной, после чего фура опрокинулась. В составе полуприцепа цистерна перевозила битум.

12 октября 2026 года в 11.50 на 728 км а/д М-7 "Волга", возле деревни Уразметево (Козловский округ), водитель фуры, двигаясь со стороны г. Уфа, выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и допустил опрокидывание своего транспортного средства. Цистерна в составе полуприцепа "Мерседес" перевозила жидкий битум говорится в публикации

В МЧС сообщили, что угрозы возгорания нет.

За рулем был водитель 1977 года рождения. Медосвидетельствование на состояние опьянения дало отрицательный результат. Мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма". Все обстоятельства аварии выясняются.