Три тонны мазута вылилось на дорогу после ДТП в Татарстане

Тягач с цистерой опрокинулся в Татарстане, на дорогу вылилось 3 тонны мазута Три тонны мазута вылилось на дорогу после ДТП в Татарстане

Москва6 ноя Вести.В Татарстане устраняют последствия ДТП, в результате которого на трассу вылилось 3 тонны мазута. Об этом сообщили в ГУ МЧ по республике.

ДТП произошло вблизи поселка Новозареченск Бавлинского района. По данным ведомства, тягач с цистерной, перевозивший 20 тонн нефтепродуктов, опрокинулся в кювет. После этого из деформированного люка цистерны начал вытекать мазут.

Предварительный объем разлитого мазута на грунт 3 кубических метра. Движение по автодороге не затруднено. Угроза попадания мазута в водоисточники отсутствует говорится в сообщении

Отмечается, что пострадавших нет.

В МЧС добавили, что перевозчик организовал подъем тягача, а также сбор и утилизацию загрязненного мазутом грунта.