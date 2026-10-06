В Татарстане надземный переход обрушился на трассу

Надземный переход обрушился на трассу в Татарстане В Татарстане надземный переход обрушился на трассу

Москва6 окт Вести.Надземный пешеходный переход обрушился на трассу возле села Кощаково в Татарстане, предварительно, пострадали два человека, пишет SHOT.

По данным канала, причиной обрушения стал самосвал, который ехал с поднятым кузовом.

По словам очевидцев, водитель самосвала ехал с поднятым кузовом, не рассчитал габариты и снес конструкцию. Переход рухнул на проезжую часть. Кузов грузовика находится под завалами говорится в публикации

При этом конструкция упала не до конца, она может рухнуть в любой момент.

На автодороге, которая ведет к развязке с федеральной трассой М-7 "Волга", образовалась пробка.