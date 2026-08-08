Москва8 авгВести.Самосвал Volvo с поднятым кузовом снес надземный пешеходный переход на 297 километре федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
В результате конструкция упала на дорогу, задев автомобиль "Газель" и полностью перекрыв все полосы движения.
Пострадавших в результате этого ЧП нет. Ведутся восстановительные работы.
Водитель Volvo пояснил, что кузов открылся самопроизвольно во время движенияговорится в публикации
После ДТП движение для легковых автомобилей было организовано по обочине, для грузовиков проезд закрывали.
На данный момент оно уже открыто в обоих направлениях и идет без затруднений, сообщили в областной Госавтоинспекции.