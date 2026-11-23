Из перевернувшегося бензовоза в Кузбассе идет утечка топлива Из-за опрокинувшегося бензовоза в Кемеровской области перекрыта трасса

Москва23 ноя Вести.В Прокопьевском городском округе Кемеровской области в результате дорожно-транспортного происшествия перевернулся бензовоз, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

В результате инцидента пострадал один человек, его деблокировали и передали медикам скорой помощи спасатели, прибывшие на место ДТП.

Движение перекрыто, происходит истечение топлива из автоцистерны … К месту ДТП следует резервный бензовоз для перекачки топлива говорится в заявлении на сайте ведомства

Отмечается, что плечо объезда перекрытого участка дороги составляет 15 километров. Обстоятельства инцидента устанавливаются.