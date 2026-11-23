Москва23 нояВести.В Прокопьевском городском округе Кемеровской области в результате дорожно-транспортного происшествия перевернулся бензовоз, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
В результате инцидента пострадал один человек, его деблокировали и передали медикам скорой помощи спасатели, прибывшие на место ДТП.
Движение перекрыто, происходит истечение топлива из автоцистерны … К месту ДТП следует резервный бензовоз для перекачки топливаговорится в заявлении на сайте ведомства
Отмечается, что плечо объезда перекрытого участка дороги составляет 15 километров. Обстоятельства инцидента устанавливаются.