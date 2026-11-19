Для спасения пострадавшего в ДТП мужчины врачи Кузбасса провели пять операций

Врачи в Кемеровской области спасли сильно пострадавшего в ДТП мужчину Для спасения пострадавшего в ДТП мужчины врачи Кузбасса провели пять операций

Москва19 ноя Вести.Пять операций провели врачи Прокопьевской городской больницы Кемеровской области, чтобы спасти молодого мужчину, пострадавшего в ДТП, сообщается в MAX-канале Минздрава региона.

Пациента доставили в приемное отделение ортопедо-хирургического центра с многочисленными травмами, угрожающими жизни. Он находился в состоянии геморрагического и травматического шока из-за массивной кровопотери и тяжелого общего потрясения организма.

Слаженная работа травматологов, анестезиологов-реаниматологов и хирургов позволила стабилизировать пациента. Он находился на лечении 51 день говорится в сообщении

Сейчас уже дома.