Москва19 нояВести.Пять операций провели врачи Прокопьевской городской больницы Кемеровской области, чтобы спасти молодого мужчину, пострадавшего в ДТП, сообщается в MAX-канале Минздрава региона.
Пациента доставили в приемное отделение ортопедо-хирургического центра с многочисленными травмами, угрожающими жизни. Он находился в состоянии геморрагического и травматического шока из-за массивной кровопотери и тяжелого общего потрясения организма.
Слаженная работа травматологов, анестезиологов-реаниматологов и хирургов позволила стабилизировать пациента. Он находился на лечении 51 деньговорится в сообщении
Сейчас уже дома.