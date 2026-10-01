Столетнего пациента успешно прооперировали в Кемерово В Кемерово врачи успешно прооперировали 100-летнего пациента

Москва1 окт Вести.Успешную операцию малоинвазивным методом после перелома бедренной кости провели врачи Кемеровской городской клинической больницы №11 столетнему пациенту, передает ТАСС.

Как сообщил министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов, мужчина поступил в травматологическое отделение с чрезвертельным переломом правой бедренной кости. Травматологи приняли решение о малоинвазивной операции.

Вмешательство прошло успешно говорится в сообщении

Тарасов уточнил, что перелом бедренной кости – одна из самых распространенных травм у пожилых людей, поскольку с возрастом кости становятся хрупкими и даже незначительные ушибы и падения могут привести к серьезным переломам.