Москва1 октВести.Успешную операцию малоинвазивным методом после перелома бедренной кости провели врачи Кемеровской городской клинической больницы №11 столетнему пациенту, передает ТАСС.
Как сообщил министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов, мужчина поступил в травматологическое отделение с чрезвертельным переломом правой бедренной кости. Травматологи приняли решение о малоинвазивной операции.
Вмешательство прошло успешноговорится в сообщении
Тарасов уточнил, что перелом бедренной кости – одна из самых распространенных травм у пожилых людей, поскольку с возрастом кости становятся хрупкими и даже незначительные ушибы и падения могут привести к серьезным переломам.