Врачи спасли пациента после удара током напряжением в 10 тысяч вольт

В Кемеровской области мужчина выжил после электроудара в 10 тысяч вольт Врачи спасли пациента после удара током напряжением в 10 тысяч вольт

Москва9 сен Вести.В Кемеровской области врачам удалось спасти мужчину, которого ударило током напряжением в 10 тысяч вольт. В критическом состоянии он поступил в ортопедо-хирургический центр городской больницы Прокопьевска, сообщает региональный Минздрав.

Разряд прошел от головы до кисти, вызвав термические ожоги I и II степени, а также некроз кожи диаметром 1,5 см в месте выхода уточняется в сообщении ведомства

Пациента пришлось ввести в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ из-за риска отека мозга. Специалисты провели интенсивную медикаментозную терапию, комплексное обследование головного мозга и органов грудной клетки.

Мужчина пришел в сознание на первые сутки. Он продолжил лечение в отделении гнойной хирургии, где ему нужно залечить ожоговые раны кисти и лица. Состояние удовлетворительное, он может самостоятельно передвигаться.