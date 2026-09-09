Москва9 сенВести.В Кемеровской области врачам удалось спасти мужчину, которого ударило током напряжением в 10 тысяч вольт. В критическом состоянии он поступил в ортопедо-хирургический центр городской больницы Прокопьевска, сообщает региональный Минздрав.
Разряд прошел от головы до кисти, вызвав термические ожоги I и II степени, а также некроз кожи диаметром 1,5 см в месте выходауточняется в сообщении ведомства
Пациента пришлось ввести в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ из-за риска отека мозга. Специалисты провели интенсивную медикаментозную терапию, комплексное обследование головного мозга и органов грудной клетки.
Мужчина пришел в сознание на первые сутки. Он продолжил лечение в отделении гнойной хирургии, где ему нужно залечить ожоговые раны кисти и лица. Состояние удовлетворительное, он может самостоятельно передвигаться.