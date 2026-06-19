Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано в Кемеровской области В Кузбассе зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2

Москва19 июн Вести.В Кемеровской области на территории Беловского городского округа в районе поселка Бачатский 19 июня зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,2. Подробности в MAX сообщил губернатор региона Илья Середюк.

По оперативной информации, пострадавших и разрушений нет. Все системы жизнеобеспечения функционируют нормально говорится в сообщении

Министр угольной промышленности Андрей Брижак уточнил, что предприятия отрасли работают в штатном режиме. Информации о нарушении работы предприятий в Белове не зарегистрировано, подтвердил глава города Сергей Алексеев.

Службы продолжают мониторинг обстановки и находятся на постоянной связи со специалистами, оснований для беспокойства нет отметил Середюк

Ситуация находится под контролем ГУ МЧС РФ по Кемеровской области - Кузбассу. При возникновении вопросов необходимо позвонить по телефону 112.