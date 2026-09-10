В Ступино врачи спасли мужчину, получившего разряд в 4 тысячи вольт

Подмосковные врачи спасли мужчину, получившего разряд в 4 тысячи вольт В Ступино врачи спасли мужчину, получившего разряд в 4 тысячи вольт

Москва10 сен Вести.Врачи Ступинской больницы спасли мужчину, получившего электрический разряд в 4 тысячи вольт. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Московской области.

Пострадавшего доставили в медучреждение в состоянии комы, а при обследовании было установлено, что электрический разряд прошел через область головы и привел к отеку головного мозга.

В Министерстве отметили, что высоковольтная электротравма может вызывать массивный распад мышечной ткани и привести к острой почечной недостаточности.

Мужчину подключили к аппарату ИВЛ и начали интенсивную терапию. Врачи постоянно контролировали работу почек, свертываемость крови и показатели повреждения тканей говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Спустя почти сутки пострадавший пришел в сознание, его отключили от ИВЛ, а после стабилизации состояния перевели из реанимации в профильное отделение для дальнейшего лечения.