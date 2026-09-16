Москва16 сенВести.Врачи спасли 65-летнего жителя Подмосковья от паралича, расширив позвоночный канал, пишет MK.RU.
Мужчина обратился в Истринскую клиническую больницу с жалобами на слабость в руках, но в ходе обследования выяснилось: у пациента внутри позвоночника сильно сужено пространство, где проходят спинной мозг и нервы.
Пациента направили на малоинвазивную операцию, в ходе которой задачей врачей было расширение костного каналаговорится в публикации
Обычно в подобных случаях специалисты прибегают к более радикальным методам, но на этот раз врачам удалось обойтись щадящей методикой.
При этом медикам удалось сохранить подвижность шейного отдела пациента, и длительное восстановление не потребовалось.
После операции мужчина смог самостоятельно ходить и двигать руками, спустя 4 дня его выписали.