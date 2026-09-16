В Подмосковье врачи спасли от паралича пациента со специфическим позвоночником

Жителя Подмосковья с нестандартным позвоночником спасли от паралича В Подмосковье врачи спасли от паралича пациента со специфическим позвоночником

Москва16 сен Вести.Врачи спасли 65-летнего жителя Подмосковья от паралича, расширив позвоночный канал, пишет MK.RU.

Мужчина обратился в Истринскую клиническую больницу с жалобами на слабость в руках, но в ходе обследования выяснилось: у пациента внутри позвоночника сильно сужено пространство, где проходят спинной мозг и нервы.

Пациента направили на малоинвазивную операцию, в ходе которой задачей врачей было расширение костного канала говорится в публикации

Обычно в подобных случаях специалисты прибегают к более радикальным методам, но на этот раз врачам удалось обойтись щадящей методикой.

При этом медикам удалось сохранить подвижность шейного отдела пациента, и длительное восстановление не потребовалось.

После операции мужчина смог самостоятельно ходить и двигать руками, спустя 4 дня его выписали.