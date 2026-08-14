Московские врачи сделали три операции 80-летней женщине за 40 часов

В Москве 80-летней женщине за 40 часов сделали три операции Московские врачи сделали три операции 80-летней женщине за 40 часов

Москва14 авг Вести.Три операции за 40 часов провели 80-летней пациентке московские врачи из больницы имени Вересаева. Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения в мессенджере MAX.

Пациентка поступила в больницу после обморока и перелома шейки бедра.

80-летняя женщина потеряла сознание из-за серьезного нарушения сердечного ритма, упала и сломала шейку бедра. В таком состоянии ее доставили в ГКБ им. В.В. Вересаева говорится в сообщении

Врачи провели три операции: установили временный кардиостимулятор для стабилизации ее состояния, а затем - постоянный. После травматологи смогли безопасно заменить тазобедренный сустав эндопротезом.

В такой ситуации главное - правильно определить порядок действий. Сначала нужно устранить риск остановки сердца, а уже потом оперировать перелом рассказал заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Владислав Горячев

Через несколько дней женщину выписали домой в хорошем состоянии, сейчас она продолжает восстановление.