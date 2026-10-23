Москва23 октВести.Два бензовоза столкнулись в Кузбассе, в результате ДТП пострадал человек, также произошел разлив дизельного топлива. Об этом сообщило МЧС России по Кемеровской области.
Автоавария произошла на 57-м км автодороги "Анжеро-Судженск – Кемерово".
Пострадал один человек, повреждена цистерна, произошёл разлив дизельного топливаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
На месте работают специалисты по ликвидации последствий разлива, привлечены 22 человека и 7 единиц техники. Отмечается, что угрозы для населенных пунктов нет.
Пострадавший передан медикам.