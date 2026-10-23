Москва23 октВести.Бензовоз попал в ДТП в Архангельской области, в результате автоаварии произошел разлив около 5 тонн дизельного топлива. Об этом сообщило региональное УМВД России.
ДТП произошло днем 23 октября на 147-м км автодороги "Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож".
По предварительным данным, водитель, находясь за рулем бензовоза с прицепом-цистерной, потерял контроль над управлением и совершил съезд с дороги в кювет. От удара у тягача была повреждена цистерна, в результате чего произошел разлив около 5 тонн дизельного топливаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
В результате инцидента никто не пострадал.
Прибывшие на место сотрудники экстренных служб оперативно устранили течь устранена.
Устанавливаются все обстоятельства ДТП.