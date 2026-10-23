Двое человек пострадали в массовом ДТП в шестью машинами в Архангельской области

В аварии с участием шести машин в Архангельской области пострадали двое человек Двое человек пострадали в массовом ДТП в шестью машинами в Архангельской области

Москва23 окт Вести.В Архангельской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием шести машин, в результате чего пострадали двое человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

Информация о ДТП на 1 км автодороги Дениславье – Североонежск – СОБР поступила в полицию 22 октября около 19.25. Согласно предварительным данным, водитель "МАЗа" с прицепом выехал на встречную полосу, где грузовик врезался в автомобиль, двигавшийся в противоположную сторону. В дальнейшем авария спровоцировала столкновение еще четырех машин.

В результате ДТП пострадали два водителя 1985 и 1962 годов рождения. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы говорится в канале ведомства на платформе MAX

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП. Сотрудниками ГАИ организован объезд места аварии через деревню Дениславье.