Москва23 октВести.В Архангельской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием шести машин, в результате чего пострадали двое человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД России.
Информация о ДТП на 1 км автодороги Дениславье – Североонежск – СОБР поступила в полицию 22 октября около 19.25. Согласно предварительным данным, водитель "МАЗа" с прицепом выехал на встречную полосу, где грузовик врезался в автомобиль, двигавшийся в противоположную сторону. В дальнейшем авария спровоцировала столкновение еще четырех машин.
В результате ДТП пострадали два водителя 1985 и 1962 годов рождения. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированыговорится в канале ведомства на платформе MAX
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП. Сотрудниками ГАИ организован объезд места аварии через деревню Дениславье.