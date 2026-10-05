Женщина-водитель погибла в Архангельске в ДТП с участием четырех автомобилей

В Архангельске столкнулись четыре автомобиля, погиб один человек Женщина-водитель погибла в Архангельске в ДТП с участием четырех автомобилей

Москва5 окт Вести.В Архангельске произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Один участник аварии погиб, стало известно из публикации УМВД России по Архангельской области.

Вечером 5 октября, согласно предварительной информации, Audi врезался в Ford Transit – его выбросило на встречную полосу. Там американский автомобиль столкнулся с Nissan Note и Kia Rio.

В результате дорожной аварии водитель автомобиля Nissan – женщина 1981 года рождения – погибла на месте происшествия говорится в публикации министерства

Водители трех других поврежденных автомобилей были травмированы. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.