В Архангельске столкнулись три машины и автобус, погиб 1 человек и 8 пострадали

В ДТП с тремя машинами и автобусом в Архангельске погиб один человек В Архангельске столкнулись три машины и автобус, погиб 1 человек и 8 пострадали

Москва1 окт Вести.На территории Краснофлотского острова между участками автомобильного моста через Северную Двину произошло смертельное ДТП с участием трех машин и микроавтобуса. Об этом сообщает УМВД России по Архангельской области.

При аварии погиб один человек, восемь человек пострадали.

По предварительной информации, водитель Skoda Octavia при опережении попутного грузового автомобиля не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Ford Transit, двигавшимся во встречном направлении отмечается в сообщении

После этого автобус столкнулся с Audi, следовавшим за ним. Отлетевшими деталями поцарапало автомобиль Сhangan, двигавшийся за Audi.

В результате смертельные травмы получил мужчина 1985 года, который был пассажиром Skoda.

Мужчина 1993 года рождения, который являлся водителем Skoda, и пассажирка Skoda получили травмы. Их госпитализировали.

Предварительно, автобус принадлежит предприятию. В момент ДТП в нем находились 11 работников и водитель. На месте аварии была оказана медицинская помощь шести пассажирам.

Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.