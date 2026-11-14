Число погибших в ДТП в Марий Эл выросло до четырех

Один из пострадавших в ДТП в Марий Эл умер в больнице, число жертв выросло до 4 Число погибших в ДТП в Марий Эл выросло до четырех

Москва14 ноя Вести.Увеличилось количество погибших в дорожной аварии в Звениговском районе Республики Марий Эл. Ранее сообщалось о трех погибших, однако еще один человек скончался в больнице через несколько часов после госпитализации, сообщает республиканская Госавтоинспекция в мессенджере MAX.

Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение на 64 км автодороги Йошкар-Ола-Зеленодольск Звениговского, где сегодня произошло массовое ДТП… Обстоятельства случившегося устанавливаются говорится в публикации

Авария произошла днем 14 ноября на 64-м километре автодороги Йошкар-Ола – Зеленодольск. По предварительным данным, автомашина Renault выехала на встречную полосу, где столкнулась с Hyundai Solaris и Ford Focus. Помимо погибших, сообщалось о пяти пострадавших.

Сотрудники Госавтоинспекции обратились к водителям с просьбой быть предельно внимательными в сложных погодных условиях.