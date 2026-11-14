Москва14 нояВести.Увеличилось количество погибших в дорожной аварии в Звениговском районе Республики Марий Эл. Ранее сообщалось о трех погибших, однако еще один человек скончался в больнице через несколько часов после госпитализации, сообщает республиканская Госавтоинспекция в мессенджере MAX.
Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение на 64 км автодороги Йошкар-Ола-Зеленодольск Звениговского, где сегодня произошло массовое ДТП… Обстоятельства случившегося устанавливаютсяговорится в публикации
Авария произошла днем 14 ноября на 64-м километре автодороги Йошкар-Ола – Зеленодольск. По предварительным данным, автомашина Renault выехала на встречную полосу, где столкнулась с Hyundai Solaris и Ford Focus. Помимо погибших, сообщалось о пяти пострадавших.
Сотрудники Госавтоинспекции обратились к водителям с просьбой быть предельно внимательными в сложных погодных условиях.