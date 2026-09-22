Один человек пострадал в массовом ДТП в Воронежской области

В Воронежской области один человек пострадал в ДТП с большегрузами Один человек пострадал в массовом ДТП в Воронежской области

Москва22 сен Вести.Один человек пострадал в результате столкновения трех большегрузов и двух легковых автомобилей на федеральной трассе "Дон". Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария произошла утром 22 сентября на 482-м километре автодороги М-4 "Дон". По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Mercedes не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным Lifan, который отбросило на фуру SITRAK. После этого большегруз Mercedes столкнулся с легковыми Mercedes и Chevrolet.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля "Мерседес" получил телесные повреждения, оказана медицинская помощь сказано в сообщении

По факту ДТП организована проверка.