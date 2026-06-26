Грузовик разлетелся на части при столкновении с отбойником под Воронежем

На трассе М-4 под Воронежем грузовик развалился после удара об отбойник Грузовик разлетелся на части при столкновении с отбойником под Воронежем

Москва26 июн Вести.На трассе М-4 "Дон" в Воронежской области грузовой автомобиль МАЗ врезался в металлический отбойник посреди дороги. От удара машина буквально развалилась на части. Об этом сообщило РИА "Воронеж" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

В Новоусманском районе Воронежской области на трассе М‑4 "Дон" водитель МАЗ врезался в металлическое ограждение посреди дороги. Грузовик в результате ДТП развалился на части говорится в публикации

Отмечается, что авария произошла на 518 километре трассы в Новоусманском районе в 15.45 в пятницу 26 июня.

Водитель грузовика, 40-летний житель Воронежа, в аварии не пострадал.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Из-за происшествия на трассе образовалась многокилометровая пробка - от Волгоградской улицы до заправки "Лукойл". Водителей просят выбирать пути объезда.