На трассе М-4 "Дон" образовалась пробка более 30 км из-за перевернувшейся фуры

На трассе М-4 "Дон" перевернулась фура - пробка растянулась на 30 километров На трассе М-4 "Дон" образовалась пробка более 30 км из-за перевернувшейся фуры

Москва9 авг Вести.В Воронежской области на федеральной трассе М-4 "Дон" образовался многокилометровый затор – причина в перевернувшейся фуре, которая перекрыла движение в обе стороны. Об этом сообщил канал Baza на платформе MAX.

Отмечается, что пробка растянулась более чем на 30 километров – машины стоят от деревни Князево до развязки на аэропорт Воронежа.

Сотни машин стоят между деревней Князево и развязкой на воронежский аэропорт в обоих направлениях - все из-за опрокинутого грузовика говорится в публикации

По предварительным данным, водитель грузовика уснул за рулем, а проснувшись, не справился с управлением, и машина опрокинулась. Мужчина получил травмы – медики оказывают ему помощь.

На месте аварии работают сотрудники экстренных служб. Движение сильно затруднено.