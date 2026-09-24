В Ангарске столкнулись четыре автомобиля, полиция начала проверку

В Ангарске полиция выясняет обстоятельства массового ДТП В Ангарске столкнулись четыре автомобиля, полиция начала проверку

Москва24 сен Вести.В Ангарске полицейские устанавливают обстоятельства дорожной аварии с участием четырех автомашин. Об этом в MAX сообщает ГУ МВД РФ по Иркутской области.

ДТП произошло днем 23 сентября на автодороге М-53. 69-летний водитель за рулем автомобиля "Хендай Солярис" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Тойота Раф". В свою очередь последняя совершила лобовое столкновение с "Тойота Хайлюкс", которую отбросило на попутно движущийся автомобиль "Хонда Цивик".

В результате ДТП водителю и пассажиру автомобиля "Хендай Солярис" понадобилась медицинская помощь говорится в сообщении

Сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.