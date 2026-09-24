Москва24 сенВести.В Ангарске полицейские устанавливают обстоятельства дорожной аварии с участием четырех автомашин. Об этом в MAX сообщает ГУ МВД РФ по Иркутской области.
ДТП произошло днем 23 сентября на автодороге М-53. 69-летний водитель за рулем автомобиля "Хендай Солярис" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Тойота Раф". В свою очередь последняя совершила лобовое столкновение с "Тойота Хайлюкс", которую отбросило на попутно движущийся автомобиль "Хонда Цивик".
В результате ДТП водителю и пассажиру автомобиля "Хендай Солярис" понадобилась медицинская помощьговорится в сообщении
Сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.